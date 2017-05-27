كاميليا ورد تطلق "دعائي لربي" بمناسبة الشهر الفضيل

الدعاء من كلمات وألحان كاميليا، توزيع خالد نبيل، وإخراج جورج حلو، جاء فيه:" الله يا الله.. ياحبيبي يا الله.. إني لوجهك الكريم صمت وعلي رزقك وكرمك أفطرت.. تقبل مني يارب و اغفر لي زلاتي يا مجيب الدعوات.. اللهم صلي على محمد و آل محمد.. اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.. رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام.."

وكانت كاميليا ورد، المتواجدة بلبنان، قد نشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، هنأت من خلالها، الجزائريين بقدوم الشهر الفضيل، وعبرت عن اشتياقها للأجواء الرمضانية في الجزائر، فكتبت:" اللهم أعن أولاد بلدي الجزائر على صوم شهر رمضان وتقبل منا صالح الأعمال، من لبنان إلى أمي الجزائر أصدق مشاعر الاشتياق".