الموت يفجع الفنّانة الإماراتية أحلام في أعزّ الناس لها

ونشرت أحلام صورة "إنّا لله وإنّ إليه راجعون"، وكتبت: "انتقلت الى رحمة الله الوالدة الغالية أم مبارك زوجي الآن الى رحمة الله تعالى ادعوا لها بالرحمة والمغفرة اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها من عتقائه من النار وأن تكون هذه الأيام خير أيامها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اَهلها ويجعلها مع الصديقين في جناته جنات النعيم وصبرهم وسيوارى جثمانها الثرى الْيَوْمَ يعد صلاة العصر ان شاء الله ادعوا لها".

من جهته كتب زوج أحلام مبارك الهاجري، عبر حسابه الخاص على "انستغرام": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله والدتي حمدة محمد المزروعي وستقام صلاة الجنازة على روحها بعد صلاة العشاء يوم السبت الموافق: للأول من رمضان.الدة مبارك وسعيد وبراهيم وعبدالله.

ابناء محمد بن فاهد الملامقه الهاجري. وسيوارى جثمانها بمقبرة بوهامور ‏‎وسوف يتم استقبال التعازي في منزل عائلة المغفور لها باذن الله الكائن في منطقة المشاف سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مكان العزاء: للرجال: منطقة المشاف. والنساء : منزل المغفور لها.