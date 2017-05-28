أوّل تعليق من رامز جلال بعد حلقة فيفي عبده المليئة بالشتائم

ونشر رامز عبرحسابه على موقع "تويتر" أول تعليق له بعد عرض أولى حلقات برنامجه الذي استضاف فيه الفنّانة فيفي عبده التي وجهت له الكثير من الشتائم، وكتب: "ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. رامز تحت الأرض.. رمضان كريم".

ونشر أيضاً على "انستغرام" صورة يظهر فيها ان هاشتاغ اسم برنامجه احتل المرتبة الاولى وعلق عليها قائلاً: "اللهم لك الحمد حتى ترضي ولَك الحمد اذا رضيت ولَك الحمد بعد الرضا الحمد لله هاشتاغ #رامز_تحت_الأرض الأكثر إستخداماً على تويتر عالمياً".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، وانهالت عليه التعليقات التي أثنت على الفكرة المحكمة، بينما انتقده الكثير منهم لما اعتبروه إهانة لضحيته الأولى فيفي عبده عند قوله: "ده انت الفلوس اللي جابتك".