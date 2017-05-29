تكريم المناضلة جميلة بوحيرد بجائزة بهجت أبو غربية لثقافة المقاومة

وقدم الملحق الثقافي الجزائري الشّكر للقائمين على هذه الجائزة، متحدثا عن بوحيرد والتاريخ النضالي لها ولرفاقها في جبهة التحرير الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي، مؤكّدا على أنّ استقلال الجزائر لا يكون كاملا إلا باستقلال جميع الأقطار العربية وعلى رأسها فلسطين.

و منحت الجائزة للمناضلة العربية الجزائرية جميلة بوحيرد التي كرّست حياتها للثّورة الجزائرية، وأنّ قصتها واحدة من مليون قصّة لشهداء ثورة الجزائر، وهي لا تقل في بطولتها عما قدمه المليون شهيد، وترتقي إلى مستوى الرمز ليعبر عن كفاح الجزائر، وتصلح مثلا للتضحية من أجل الاستقلال، كما قال المتحدثون