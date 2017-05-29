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تكريم المناضلة جميلة بوحيرد بجائزة بهجت أبو غربية لثقافة المقاومة

نشر يوم 2017/05/29 880 0 إيمان ض تكريم المناضلة جميلة بوحيرد بجائزة بهجت أبو غربية لثقافة المقاومة
قامت رابطة الكتاب الأردنيين، ومجلس أمناء جائزة بهجت أبو غربية لثقافة المقاومة، حفلا في مجمع النقابات المهنية بقاعة الرشيد، لتسليم الجائزة للعام 2017، للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، تكريماً لثورة تحرير الجزائر، استلمها نيابة عنها الملحق الثقافي في السّفارة الجزائرية .

وقدم الملحق الثقافي الجزائري الشّكر للقائمين على هذه الجائزة، متحدثا عن بوحيرد والتاريخ النضالي لها ولرفاقها في جبهة التحرير الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي، مؤكّدا على أنّ استقلال الجزائر لا يكون كاملا إلا باستقلال جميع الأقطار العربية وعلى رأسها فلسطين.

و منحت الجائزة للمناضلة العربية الجزائرية جميلة بوحيرد  التي كرّست حياتها للثّورة الجزائرية، وأنّ قصتها واحدة من مليون قصّة لشهداء ثورة الجزائر، وهي لا تقل في بطولتها عما قدمه المليون شهيد، وترتقي إلى مستوى الرمز ليعبر عن كفاح الجزائر، وتصلح مثلا للتضحية من أجل الاستقلال، كما قال المتحدثون

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