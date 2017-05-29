لاعبا الزمالك والأهلي المصري يبرحان رامز جلال ضربا بعد اكتشاف مقلبه وهكذا كان ردّ الأخير

واستضاف البرنامج، الذي يبثّ على قناة "الآم بي سي"، بعد أن تنكّر رامز جلال في شكل إحدى الزواحف الكبيرة الحجم، في الوقت التي تقع فيه سيارة الضحايا رباعية الدفع داخل رمال متحركة يوشك فيها ضيوف البرناج على الهلاك ، ثمّ يخرج رامز متنكّرا، ويدبّ الرّعب في قلوب الضيوف ، حتّى يكشف رامز عن شخصيته الحقيقية.

وبعد ذلك أوسع لاعب الكرة المصري ومؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري الذي وقع ضحيّة هو الآخر، رامز ضربا وحاول فريق العمل إبعادهما إلا أنّ حالة الغضب الشديدة جهلتهما يصرّان على ضربه وإيذائه.