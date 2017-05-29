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مؤسسة النّشر والإشهار تتذكر الراحل بوبقرة

نشر يوم 2017/05/29 661 0 إيمان ضيف الله مؤسسة النّشر والإشهار تتذكر الراحل بوبقرة
تنظّم مؤسسة الإتصال النّشر والإشهار تكريما للفنّان الرّاحل حسن الحسني سهرة غد الثلاثاء بداية من التاسعة والنصف ليلا .

الأمسية التي تحتضنها مكتبة شايب الدزاير التابعة لمؤسسة  الإتصال النشر والإشهار بوسط العاصمة. ستخصّص للحدث عن مسيرة واحد من كبار الشّخصيات في تاريخ المسرح والتلفزيون في الجزائر بحضور عائلة  الفنّان الكوميدي المعروف في الوسط الفنّي بإسم "بوبقرة" سيقدم خلالها المسرحي عبد الحميد رابيا محاضرة يتطرّق من خلالها لمسار وبصمة الرجل في المسرح والسّينما والتلفزيون.

ويأتي تكريم بوبقرة في إطار برنامج رمضاني سطّرته المؤسسة على مدار الشهر الفضيل يجمع بين الأدب السينما وقضايا الفن على العموم.

 

 

 

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