أصالة تعنّف الإعلامي نيشان..كرامتي فوق كل اعتبار

وخلال وجودها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية، كشفت أصالة عن محاولة نيشان الإيقاع بها في مقلب رامز جلال، لتشدد على أنها لن تسمح لأي شخص أن يتعدى على كرامتها وأن يكسر الصورة التي بنتها طوال هذه السنوات، والتي يعرفها عنها جمهورها.

وعن طريقة نيشان في محاولة توريطها، قالت أصالة "أنه أرسل لها رسالة يخبرها بضرورة أن تكون ضيفته في برنامجه الرمضاني المقبل، لتعرف فيما بعد أنه يشارك رامز جلال في مقلبه".

وأضافت النجمة السورية، أن محاولة نيشان استغلال صداقتهما لتوريطها في مقلب، سببت لها حزن شديد من جراء الموقف غير المتوقع، ورجعت لتؤكد أن كرامتها فوق كل اعتبار، ولن تسمح بأي شخص أن يهزها على الإطلاق، مضيفة أنها تحب تعليقات رامز جلال في برنامجه ولكن بعيدة عنها ولا تكون هي طرفاً فيها.

ونشير إلى أن أصالة ليست الفنانة الوحيدة التي أبدت انزعاجها من محاولة الايقاع بها في برنامج رامز جلال، بل سبقها الكثير من الفنانين الذين رفضوا بشدة استغلالهم في مثل هذه البرامج، نذكر منهم : نانسي عجرم، لطيفة العرفاوي، والاعلامي طوني خليفة.