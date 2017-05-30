أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

كاظم السّاهر يثيرغضب الجمهور بإعلان تجاري.. ما علاقة سعد المجرّد

نشر يوم 2017/05/30 625 0 إيمان ضيف الله كاظم السّاهر يثيرغضب الجمهور بإعلان تجاري.. ما علاقة سعد المجرّد
تعرّض الفنّان العراقي كاظم السّاهر لهجوم حاد من قبل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي المغربيين، بعد اشتراكه في أحد الإعلانات التجارية لمجموعة عقارية في المغرب.

وأصبح الفنان العراقي الوجه الإعلاني للمجموعة، بدلا من الفنان المغربي سعد المجرد الذي  سبق له و أن غنّى للمجموعة العقارية نفسها في السنوات الماضية، عندما حوّل ألحان أغنيتيه "أنت معلم" و"إنتي باغية واحد" إلى إعلانين يتغنيان بعروض الشركة، كما سبق للمجموعة ذاتها التي يملكها أحد أغنى رجال الأعمال بالمغرب، أن تعاقدت مع عدد من نجوم الكوميديا والإعلان والسينما لتقديم إعلاناتها، وهو ما أثار غضب جمهور المجرّد.

وبالرغم من جمال الإعلان وإبداعه، لم يسلم من الإنتقادات على مواقع التواصل مباشرةً بعد الإفطار، على أساس أنّه أساء إلى تاريخه الفنّي بقبوله صفقة الإعلان الذي سيتمّ تمريره كلّ يوم في الشّهر الفضيل.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا