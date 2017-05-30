كاظم السّاهر يثيرغضب الجمهور بإعلان تجاري.. ما علاقة سعد المجرّد

وأصبح الفنان العراقي الوجه الإعلاني للمجموعة، بدلا من الفنان المغربي سعد المجرد الذي سبق له و أن غنّى للمجموعة العقارية نفسها في السنوات الماضية، عندما حوّل ألحان أغنيتيه "أنت معلم" و"إنتي باغية واحد" إلى إعلانين يتغنيان بعروض الشركة، كما سبق للمجموعة ذاتها التي يملكها أحد أغنى رجال الأعمال بالمغرب، أن تعاقدت مع عدد من نجوم الكوميديا والإعلان والسينما لتقديم إعلاناتها، وهو ما أثار غضب جمهور المجرّد.

وبالرغم من جمال الإعلان وإبداعه، لم يسلم من الإنتقادات على مواقع التواصل مباشرةً بعد الإفطار، على أساس أنّه أساء إلى تاريخه الفنّي بقبوله صفقة الإعلان الذي سيتمّ تمريره كلّ يوم في الشّهر الفضيل.