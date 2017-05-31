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راغب علامة يكرّم شقيقه والسبب.. !!

نشر يوم 2017/05/31 1 0 إيمان ض راغب علامة يكرّم شقيقه والسبب.. !!
كرّم الفنان اللّبناني راغب علامة شقيقه الدكتور أحمد علامة مدير عام مدارس السان جورج "الحدث" تقديراً لجهوده الذي يبذلها في سبيل تحقيق النّجاح الكبير لمدارس القديس جاورجيوس "الحدث".

نشر راغب علامة صورة من تقديم درعاً تكريمياً لشقيقه بحضور بعض الشّخصيات وعلّق عليها بالتالي:

"لقد قمت بتكريم شقيقي مدير عام مدارس السّان جورج "الحدث"، د. أحمد علامة وبحضور الطلاب والخريجين والأهالي وبرعاية الأمينة العامة للجنة الوطنية الأونيسكو د. زهيدة درويش جبور ... قمت بتكريمه للجهد الّذي أعطاه في سبيل تحقيق النّجاح الكبير لمدارس القديس جاورجيوس "الحدث" ولطلابنا الرّائعين الّذين يحققون النّجاح في الإمتحانات الرّسمية بنسبة 100% ...مبروك للجميع . وشكرا شقيقي د. أحمد على مجهودك الكبير في تحقيق النّجاحات الكبرى ...أنا فخور جدّا بك".

 

 

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