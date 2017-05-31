رامز جلال عن الشّاب خالد...اشكون احنا..احنا الي راح نوقفك عند حدّك

وكان ضيف الحلقة الرّابعة من البرنامج ، الشاب خالد والذي وفقا لوصف رامز جلال، بالفنان الشاب الذي لا يكبر وقال أنا نذ صغري وحتّى الآن لا يزال يلقّب بالشاب خالد فردّد عبارة "اشكون احنا.. احنا الي راح نوقفك عند حدّك" .خالد وأثناء لقائه مع نيشان يبدو أنه أعجب بالصّقر الموجود في مكان التصوير، فأخذ يتأمّل فيه لعدة دقائق، مشيرا إلى وجود الصقور في الجزائر وإن كانت لا تستخدم في الصيد .

كما تلقّى خالد أيضا بشرى سارة من قارئة الفنجان في البرنامج، والتي تنبأت بأنه سيربح قريبا مبلغا كبيرا من المال.