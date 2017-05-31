بالفيديو.. الشّاب فيصل صغير يكسّر استوديو النّهار.. والسبب ألحان وشباب

اعرف نجمكوتواجد الشاب فيصل الصغير الذي يصنع الحدث وسط المغنيين منذ أن دخل عالم الموسيقى منذ صغره في الأستوديو، و أبدى ردود فعل عنيفة بعد أن وجّه له الصحفي سؤال أنّ دخل كاسنينغ برنامج ألحان وشباب، و بأنّه مثل أمام لجنة تحكيم البرنامج وأنّ يملك الفيديو الذي يثبت ذلك . حيثّ ردّ على الصحفي بأنّه ليس هو وأنّ أعرف نفس أكثر منك.

وواصل الصّحفي بإستفزازه بأسئلة أخرى على غرار أنّه فنان متّهم بتهمة القيادة في حالة سكر، وغيرها إلى غاية أن قام وبدأ يكسّر في الأستوديو، إلى أن كشف الصّحفي بأنّها كاميرا خفية.