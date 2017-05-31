طليق وفاء الكيلاني يكشف سر زواجها من تيم حسن

وأفاد موقع نجوم مصرية، أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية كان زواج الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية المصرية الشهيرة وفاء الكيلاني هو حديث جميع مواقع التواصل الإجتماعي والفيس بوك، وجميع المواقع الإخبارية المهتمة بالفن والفنانين، حيث أثار هذا الزواج المفاجئ ضجة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العرب، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك غلى الطريقة التي طلبت من خلالها وفاء الكيلاني الزواج من تيم حسن، حيث طلبت الزواج منه على الهواء وأمام الجميع.

وأفاد ذات الموقع، أن إحدى المجلات العربية قامت بكشف مفاجأة كبرى وغير متوقعة عن زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني، حيث أكدت المجلة أنهما كانا متزوجيين سرا قبل عام من عقد قرانهما الرسمي وإعلان زواجهما، خاصة وأن الفنان تيم حسن كان متزوجا قبل الإعلامية وفاء الكيلاني من دنيا بطمة وكذلك الإعلامية وفاء الكيلاني كانت متزوجة قبله برجل أعمال لبناني شهير،.

وأكدت المجلة على لسان زوج وفاء الكيلاني السابق أنه عندما قام باكتشاف زواج وفاء الكيلاني من الفنان تيم حسن، وتردده كثيرا على منزلها بعلم والدتها ووالدها، قام زوج وفاء الكيلاني بتهديدها برفع دعوى قضائية ضدها للحصول على حضانة طفليه في حالة عدم إعلانها لزواجهما بطريقة رسمية، ولذلك قام الإثنين معا بإعلان زواجهما بطريقة رسمية عن طريق صورة تجمع الإثنين ثم نشراها على جميع مواقع التواصل الإجتماعي والفايس بوك.