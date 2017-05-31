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بعد ارتباطها بشاب جزائري .. شقيقة كيم كارديشيان الكبرى تمنع والد أطفالها من رؤيتهم

نشر يوم 2017/05/31 10101 0 إيمان ض بعد ارتباطها بشاب جزائري .. شقيقة كيم كارديشيان الكبرى تمنع والد أطفالها من رؤيتهم
منعت نجمة تلفزيون الواقع الأميركي كورتني كارداشيان، والد أطفالها، النّجم سكوت ديسيك من رؤية أطفالهما الثلاثة، وفق ما كشفت مجلّة بيبول.

وإتّخذت كارداشيان، هذا القرارعلى إثر تعاطي سكوتللكحول والمخدرات بكثرة، في فعاليّات مهرجان كان السينمائيّ مؤخّرًا.

ومن الواضح، أنّ سكوت لن يتمكّن حقًّا من رؤية أطفاله ماسون، وبينيلوبي ورين قريبًا، لاسيّما وأنّ أسباب كارديشيان قويّة، وبإمكانها إستغلالها قانونيًّا.

يُذكر أنّ ،عدسات كاميرا رصدت النّجمة البالغة من العمر 38 عاما، حينما كانت تتجوّل في في لوس أنجلوس رفقة عارض الأزياء يونس بن دجيما وهو فرنسي من أصل جزائري يبلغ من العمر 23 عاما.

وقالت تقارير إعلامية، أنّ كورتني كارديشيان تواعد الشاب الجزائري يونس الّذي يصغرها بـ 15 عاما منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن أعلنت انفصالها عن أب أولادها الثلاثة "سكوت ديسيك".

 

 

 

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