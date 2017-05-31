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بالفيديو..المطالبة بمقاضاة رامز جلال وإيداعه مستشفى المجانين

نشر يوم 2017/05/31 343 0 وفاء.ب بالفيديو..المطالبة بمقاضاة رامز جلال وإيداعه مستشفى المجانين
عبر المحامي والمستشار المصري مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن استيائه وغضبه الشديد بعد حلقة لاعب النادي محمود كهربا، في برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"، حيث هاجم رامز جلال وطلب ايداعه مستشفى المجانين.

وقال منصور خلال اجتماعه مع لاعبي نادي الزمالك المصري، أنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ووزير الداخلية للقبض على رامز، كما سيتقدم ببلاغ لوزير الصحة للمطالبة بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، للشروع في قتل الضيوف الذين يوقع بهم في برنامجه، مستشهدا بمقلب الفنان مصطفى خاطر، وقال: "مصطفى خاطر كان هيموت وده اسمه شروع في قتل وتهديد حياة المواطنين".

وأثار رد فعل مرتضى منصور الغير متوقع ضجة كبيرة، حيث اجتمع مع لاعبي الزمالك وقرر خصم مبلغ 200 ألف جنيه من اللاعب كهربا بعد تأخره عن التمرين، وخصم مبلغ مالي آخر لظهوره في برنامج رامز جلال دون إذن، مؤكدًا أنه سيقاضي رامز جلال ويطلب إيداعه بمستشفى للأمراض العقلية، وسيأخذ حق كهربا ولن يترك رامز.

 

 

 

 

 

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