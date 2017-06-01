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نيللي كريم من راقصة باليه إلى منقّبة.. وهذا أول تعليق لها

نشر يوم 2017/06/01 1656 0 وفاء.ب نيللي كريم من راقصة باليه إلى منقّبة.. وهذا أول تعليق لها
ظهرت الممثلة المصرية، نيللي كريم بالنقاب، في المشهد الأخير من الحلقة الرابعة من مسلسل "لأعلى سعر"، حيث تستمر أحداث المسلسل بعد 6 سنوات من حلقاته الأولى، بعد زواجها من أحمد فهمي وقرارها باعتزال الباليه، متزامناً مع التزامها الديني الشديد، ما شكل دهشة الجمهور والمشاهدين، الذين غزو مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتهم.

ومن جهتها، شاركت الفنانة جمهورها بصورة من المشهد الذي تظهر فيه مرتدية النقاب، وعلقت عليها قائلة :"أحب ان أقول لكم انا نفسي اتخضّيت خضّة... يا لاهوييييييي".

وتجدر الإشارة إلى أنّ "لأعلى سعر"، تمكن من حصد نسب مشاهدة مرتفعة منذ أولى حلقاته مع بداية السباق الرمضاني لهذا الموسم، حيث تدور أحداثه حول قصة زواج يبدو ناجحًا، لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوّله إلى صراع شرس يُخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية. ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، أحمد مجدي، محمد حاتم، سارة سلامة ورحمة، بالإضافة إلى النجمين نبيل الحلفاوي وسلوى محمد علي، وهو من إخراج محمد العدل.

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