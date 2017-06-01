نيللي كريم من راقصة باليه إلى منقّبة.. وهذا أول تعليق لها

ومن جهتها، شاركت الفنانة جمهورها بصورة من المشهد الذي تظهر فيه مرتدية النقاب، وعلقت عليها قائلة :"أحب ان أقول لكم انا نفسي اتخضّيت خضّة... يا لاهوييييييي".

وتجدر الإشارة إلى أنّ "لأعلى سعر"، تمكن من حصد نسب مشاهدة مرتفعة منذ أولى حلقاته مع بداية السباق الرمضاني لهذا الموسم، حيث تدور أحداثه حول قصة زواج يبدو ناجحًا، لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوّله إلى صراع شرس يُخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية. ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، أحمد مجدي، محمد حاتم، سارة سلامة ورحمة، بالإضافة إلى النجمين نبيل الحلفاوي وسلوى محمد علي، وهو من إخراج محمد العدل.