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برنامج "رامز تحت الأرض" مهدد بالإيقاف

نشر يوم 2017/06/02 2783 0 أمينة داودي برنامج "رامز تحت الأرض" مهدد بالإيقاف
رفع أمين جمال عبد الفتاح، أحد مؤلفي مسلسل فوق مستوى الشبهات، دعوى ضد برنامج" رامز تحت الأرض" بتهمة سرقة فكرته المتمثلة في برنامج "رمال متحركة".

ونقلا عن موقع روسيا اليوم، فقد أعلن الخبراء في محكمة القاهرة الإقتصادية، أمس الخميس، عن البدء بفحص أولى حلقات برنامج "رامز تحت الأرض"، لإصدار قرارها بإيقاف البرنامج أو عدمه غثر الدعوى المرفوعة ضده.

وذكر أمين عبد الفتاح أنه تم توثيق فكرته وحمايتها قانو ني، ولهذا السبب طالب بإيقاف عرض البرنامج.

من جهته صرح نقيب الإعلاميين، حمدي الكنيسي بأن النقابة آثرت على نفسها أن تكتفي بمتابعة ما يبث عبر وسائل الإعلام من مواد إعلامية ودرامية وإعلانات خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم من خلال لجنة التابعة والرصد الإعلامي بالنقابة، مؤكدة بأن التجاوزات التي حدثت في الحلقة الأولى من برنامج "رامز تحت الأرض" تفوق كل الاعراف المجتمعة التي تحث على الحفاظ على القيم والأخلاق.

 

 

 

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