شاروخان يحاول دفن رامز جلال حيّا في الرّمال بعد اكتشاف مقلبه

واستضاف البرنامج، النجم الهندي شاروخان حيث تنكّر رامز جلال في شكل سحلية، في حين تقع سيارة النجم الهندي شاروخان رباعية الدفع في الرمال المتحرّكة. ليخرج رامز متنكرا له قبل أن يكشف عن شخصيته.

وبدت علامات الغضب على النّجم شاروخان، فقال منفعلا بعد خروجه من الرّمال لاتقترب منّي ولا تحدّثني ..سأدفنك في الرمال". ثمّ يلقي برامز على الأرض".

بدوره سارع رامز جلال إلى إرضائه متسوّلا إليه بأكثر من طريقة لوقف غضبه، فيقوم بضمّ رجليه ويصرخ بأعلى صوت" أحبّك و الملايين من المصريين يحبّونك وينتظرون حلقتك".