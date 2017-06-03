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عالم أزهري: برنامج "رامز تحت الأرض" حرام شرعا

نشر يوم 2017/06/03 728 0 أمينة داودي عالم أزهري: برنامج "رامز تحت الأرض" حرام شرعا
أصدر العالم الأزهري الشيخ السيد سليمان، فتوى يوضح فيها أن برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال حرام شرعا.

وقال سليمان وهو عضو رابطة خريجي الأزهر، نقلا عن موقع روسيا اليوم، إن البرامج التي تثير الرعب والخوف لدى الضيوف مثل برنامج "رامز جلال" هي حرام شرعا، وأوضح سليمان في فتواه التي نشرها في بيان له، أن الشرع يحرم إخافة الإنسان للآخرين، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشير الإنسان في وجه الآخر حتى ولو كان مزاحا.

وأشار سليمان في ذات البيان، إلى أن مثل هذه البرامج قد تؤدي إلى الإضرار بالضيوف، حيث قد يفقد أحدهم حياته في حال كان يعاني من أمراض معينة، مشيرا إلى أن الشرع يحرم الضرر بالفرد والجماعة أو بالدولة أو الإنسان نفسه، مضيفا " إن منع الضرر يسري أيضا على الحيوان وهذه إحدى القواعد الكبرى التي يرتكز عليها الفقه الإسلامي".

وتحدث سليمان عن دفع مثل هذه البرامج بالضيوف المشاركين إلى التعصب والتهور الأخلاقي والسب والشتم على هذا العمل الشاذ البعيد عن كل وصف فني، وقال بشأن تسامح الضيوف مع القائمين على هذه البرامج، إنه في هذه الحالة يكون الضيف تنازل عن حقه الشخصي فقط وأما العمل نفسه فهو محرم شرعا.

 

 

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