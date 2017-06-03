وفاة ملكة جمال أمريكية في ظروف غامضة

وجدت الشرطة الأمريكية مارغريت غارزا، جثة هامدة في مدينة راوند روك، بعد تلقيها بلاغ. وأكّدت الشرطة أنّها تُحقّق في أسباب وفاة غارزا "الغير مُبرّرة" و"الغامضة".

وأصدرت عائلة غارزا بيانًا نعت فيها ابنتها مارغريت البالغة من العمر 31 عامًا، وأشارت إلى أنها تُجهز حالياً لجنازتها، مُضيفًة "لقد كانت متحمسة وجميلة وذكية ومثابرة في عملها دون أن تلتفت للإرهاق".

وفازت غارزا بلقب مكلة جمال "تكساس بيليزا لاتينا" عام 2007، وهي مسابقة مخصّصة للسيدات من أصول لاتينية، وأصبحت ملكة جمال "بيليزا لاتينا الدولية" عام 2008. وإلى جانب ذلك، فقد شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونيّة، وكان من المُقرّر أن يعُرض فيلمها الأوّل في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشّهر.