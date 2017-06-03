أريانا تفاجئ ضحايا هجوم مانشيستر

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ" ، إن المغنيّة الأمريكية وصلت إلى بريطانيا الجمعة وذهبت مباشرة إلى مستشفى في المدينة حيث يرقد عدد من الأطفال الذين أصيبوا خلال حفلها بقاعة "مانشستر أرينا".

واحتضنت المغنية الأمركية عددا من المصابين والتقطت صور سيلفي معهم، وكان من بينهم الطفلة جادن فاريل التي خضعت لعملتين جراحيتين، بعد إصابتها بكسور في الساقين وشظايا بقية أجزاء الجسم.

و ستحيي المغنية الأمريكية حفلا في لندن الأحد بمشاركة مغنيين بريطانيين، وسيخصص الحفل لصالح ضحايا الهجوم.

للإشارة، تعرّض حفل غراندي في الـ22 من ماي الماضي إلى هجوم انتحاري، قتل فيه 22 شخصا من بينهم أطفال وأصيب أكثر من 100.