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أريانا تفاجئ ضحايا هجوم مانشيستر

نشر يوم 2017/06/03 1774 0 إيمان ض أريانا تفاجئ ضحايا هجوم مانشيستر
زارت المغنية الأمريكية أريانا غراندي عددا من جرحى الهجوم الإرهابي، الذي وقع أثناء حفل أحيته في مدينة مانشستر البريطانية، أواخر ماي الماضي.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ" ، إن المغنيّة الأمريكية وصلت إلى بريطانيا الجمعة وذهبت مباشرة إلى مستشفى في المدينة حيث يرقد عدد من الأطفال الذين أصيبوا خلال حفلها بقاعة "مانشستر أرينا".

واحتضنت المغنية الأمركية عددا من المصابين والتقطت صور سيلفي معهم، وكان من بينهم الطفلة جادن فاريل التي خضعت لعملتين جراحيتين، بعد إصابتها بكسور في الساقين وشظايا بقية أجزاء الجسم.

و ستحيي المغنية الأمريكية حفلا في لندن الأحد بمشاركة مغنيين بريطانيين، وسيخصص الحفل لصالح ضحايا الهجوم.

للإشارة، تعرّض حفل غراندي في الـ22 من ماي الماضي إلى هجوم انتحاري، قتل فيه 22 شخصا من بينهم أطفال وأصيب أكثر من 100.

 

 

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