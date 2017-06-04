كاميليا ورد تكشف عن السبب الحقيقي لخلافها مع أحلام

وقالت كاميليا ورد في حوار مع الفن أن، الخلاف حصل قبل أن أغادر البرنامج، لأن المنتجين حسين جابر وألكس نشروا الروبرتاج قبل مروري على المسرح ومكتوب فيه ملكة المسرح وهو اللقب الذي لا أحبه فغضبت أحلام من الأمر لكن المنتجين ألقيا اللوم عليّ واتهماني بالموضوع.

وأضافت في نفس السياق أنّها لم تتصالح مع أحلام، و في كلّ فترة يفتح حساب على مواقع التواصل الإجتماعي يشتم أحلام بإسمي وأنا ليس لدي أي حساب ولا علاقة لي به. وطلبوا مني هاتفي ليتأكّدوا، لكنّ أحلام أصرّت على أنّني من يكتب هذه الأمور عنها. والمشكلة أنّ أحلام هي من فتحت الحساب ليصبح الخلاف أعمق وأعمق.

يشار إلى أنّ نجمة آراب آيدول، أطلقت في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك دعاء رمضاني تحت عنوان "دعائي لربي". وفي اليوم الثالث من الشهر الفضيل أطلقت ورد كليب خاص للدعاء عبر تطبيق " أنغامي " من إخراج جورج حلو والانتاج لمديرة أعمالها فاتن برازي يذكر أنّ الدعاء من كلماتها وألحانها.