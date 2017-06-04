هذه هي المبالغ التي يتقضاها ضيوف رامز جلال

ونقلا عن موقع روسيا اليوم، فإن برامج المقالب التي يقدمها جلال تحقق نسب مشاهدة عالية نظرا للكم الهائل من المشاهير العرب والعالميين الحاضرين في برامجه، وهو مايتطلب تكلفة إنتاج عالية بلغت هذا العام مابين 20 و100 مليون جنيه مصري، ما يعادل 5.5 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع العربية المصرية.

وكان الممثل الهندي شاروخان الأعلى أجرا هذا العام في برنامج "رامز تحت الأرض"، حيث حصل على أجر بلغ 450 ألف دولار، وبذلك يكون شاروخان أكثر النجوم العالمية التي ظهرت مع رامز من خلال الأجر، بعدما ظهر معه العام الماضي كل من النجمين أنطونيو بانديراس وستيفن سيجال، وحصل كل منهما على أجر بلغ 150 ألف دولار.

وحصل الفنان الجزائري الشاب خالد على 200 ألف دولار، وحصل الفنان اللبناني وائل كفوري على 150 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 11 ألف دولار تقريبا، وحصلت الفنانة فيفي عبدو على 350 جنيه مصري، وعصام الحضري حصل على200 ألف جنيه مصري، ومؤمن زكريا 150 جنيه مصري، بينما حصل رمضان صبحي على 45 ألف جنيه وذلك نسبة إلى موقع دوت مصر.

وسيستضيف رامز هذا العام مجموعة كبيرة من المشاهير من بينهم ريهام سعيد، وعصام الحضري، ومحمد الحلو، وناهد السباعي، ونيللي كريم وعلا رامي، وفايز السعيد، ومحمود حميدة، وظافر العابدين، ونادية الجندي، وإيناس الدغيدي ورانيا يوسف.