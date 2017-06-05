بالفيديو..محمّد خساني يڤلبها في بلاطو النهار: أنا مافيا والكوميدي رقم 1 في الجزائر

وتواجد الممثل الشاب خساني الذي عرف عبر برنامج قهوة القوسطو، ثمّ جرنان القوسطو في استوديو النهار، وأبدى ردود فعل عنيفة بعد أن استفزّته أسئلة الصحفي إلى درجة إلى انّه بكى بحرقة ، خاصة بعد سؤال مشاركته في برنامج دي زاد كوميدي شو كعضو في لجنة تحكيم.

هناك بدأت رد فعل خساني. وقال أنا "مافيا". وفي ردّه على سؤال عن أدواره التي يلعبها قال بأنّه ممثل ويجسّد أي شخصية واعتبر نفسي الفكاهي رقم واحد في الجزائر. وبعدها لم يرد مواصلة الحوار مع الصحفي وقام من مكانه وحاول ضرب الصحفي والخروج من الأستوديو .وبعد مناوشات كبيرة تدخل ياسين وأعاد خساني إلى مكان التسجيل.

وواصل الصّحفي في استفزازه، وزادت حدّة النقاش خاصّة بعد أن شاهد التقرير الذي أعدّه الصحفي . هناك زادت ردود فعل محمد خساني ولم يتحمّل الوضع وبكى بحرقة بعد أن كشف له الصحفي بأنّه شارك في كاميرا خفية.