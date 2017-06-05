رامز جلال يذكّر إيناس الدغيدي بالموت والأخيرة لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين

وكعادته في تقديم ضحاياه بطريقة ساخرة، كشف رامز جلال أن سبب استضافته لإيناس الدغيدي في هذه الحلقة، وهو على حد قوله تذكيرها بالموت، وكيف يمكن أن يأتي في أي لحظة، لعلها تغير من نوعية المواضيع التي تتناولها في أفلامها.

ويبدأ الملقب باستضافة مقدم البرامج نيشان للضحية على أنه برنامج حواري عادي، وبعد أن ينتهي الحوار يبدأ المقلب أثناء عودة الضيف من الخيمة التي أجرى فيها الحوار، إذ يبدأ قائد السيارة بقيادتها على الرمال بتهور شديد، إلى أن تنقلب في رمال متحركة ويحاول الضحية عدم الغرق بها.

وما أن شعرت إيناس الدغيدي أنها على وشك الموت ظلت تصرخ وتقول: "قلبي، قلبي".وفي النهاية ظلت تدعو الله قائلة: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".