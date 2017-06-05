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وفاة الكاتب الإسباني خوان غويتيسولو في المغرب

نشر يوم 2017/06/05 1553 0 إيمان ض وفاة الكاتب الإسباني خوان غويتيسولو في المغرب
توفي الكاتب الإسباني خوان غويتيسولو، أمس الأحد في مراكش، عن عمر يناهز الـ 86 سنة.

وعرف  الكاتب الراحل، الذي اختار الإستقرار بالمدينة الحمراء منذ السّبعينيات من القرن الماضي حسب ما أوردته وكالة أنباء المغرب العربي، بالدور الهام الذي لعبه في حشد الدعم لتصنيف ساحة جامع الفنا سنة 2001، من قبل منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي للإنسانية.

وينحدرخوان غويتيسولو، المعروف بمناصرته لقضايا الإسلام والمسلمين والقضية الفلسطينية، من عائلة إسبانية مثقفة تضم أدباء كبار.  وتتناول كتاباته الآثارالعميقة للغة والثقافة العربية في المجتمع الإسباني إلى اليوم، ويأتي كتابه المترجم إلى العربية "إسبانيا في مواجهة التاريخ" على رأس مؤلفاته في العالم العربي، والذي يدافع فيه عن الثقافة العربية ودورها في التقريب بين الشعوب.

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