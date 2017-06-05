بالصور..خطأ إخراجي فادح في "باب الحارة 9 " يصدم الجمهور

وجاء الخطأ في مشهد للفنان ميلاد يوسف، أو كما يعرف في المسلسل بشخصية "أبو عصام"، الذي ظهر وهو يقوم بتهذيب شعر أحد زبائنه ويظهر في الخلفية ملصق إعلاني للعبة "Six-guns".

وما صدم الجمهور العربي المتابع، هو تاريخ لعبة"Six-guns" التي أصدرتها شركة "game-loft" عام 2011، بينما من المفترض أن أحداث "باب الحارة" تعود إلى حقبة الثلاثينيّات والأربعينيّات.

وللإشارة، ليست المرة الأولى التي يحدث خطأ إخراجي في مسلسل "باب الحارة"، فقد وقع العمل في خطأ قبل موسمين عندما ظهر البنطلون الجينز الذي يرتديه الفنان "عباس النوري"، أسفل ملابس الشخصية التي يؤديها في العمل، مما عرض المسلسل لموجة من الانتقادات اللاذعة.