سرطان الدم يجبر هند صبري على حلق شعرها بالكامل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يتضمن مشهد مؤثر لبطلة مسلسل "حلاوة الدنيا"، أين اضطرت لحلق شعرها بالكامل نتيجة تساقطه بسبب العلاج الكيمياوي.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المشهد، وأجمعوا على أن هند صبري، نجحت من خلال المشهد في نقل الواقع المرير الذي يعيشه مرضى السرطان.

ونذكر أن مسلسل "حلاوة الدنيا" دور أحداثه حول "أمينة"، التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. وهو من بطولة النجم ظافر العابدين وأنوشكا وحنان مطاوع وهاني عادل، ومصطفى فهمي، وغيرهم.