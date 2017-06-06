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الفنانة نسيمة شعبان تحيي حفلا فنيا في سهرة رمضانية أمام جمهور الزيبان

نشر يوم 2017/06/06 269 0 إيمان ضيف الله الفنانة نسيمة شعبان تحيي حفلا فنيا في سهرة رمضانية أمام جمهور الزيبان
أحيت الفنانة نسيمة شعبان ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، حفلا غنائيا متنوع الطبوع ميزته النغمة الراقية و ذلك بقاعة الزعاطشة بعاصمة الزيبان بسكرة.

و قدمت هذه الفنانة في سهرة رمضانية كوكتيل من الأغاني والمقاطع التراثية في  شتى الطبوع على غرار الحوزي والأندلسي والشعبي إلى جانب وصلات في المديح الديني. 

و استهلت نسيمة شعبان الحفل الساهر بأدائها مدائح دينية من ذلك " ياسيدي.. يا  رسول الله" و " يا قوم .. صلوا على النبي" و" يا صاحب الغمامة" و" الحرم..يارسول الله". 

وقد استمتع كذلك الجمهور الحاضر المكون في غالبيته من العائلات بباقة من  الأغاني منها " يا عاشق الزين" و" شهلة لعياني" و" توشي يا غريب". 

وكانت ابنة مدينة الورود البليدة نشطت حفلها على امتداد حوالي ساعتين وهي  تعزف على آلة المندول بمعية فرقة موسيقية مكونة من 5 عازفين بعضهم كان يعزف على آلات وترية على اغرار العود وآخرون على آلات إيقاعية كالدربوكة. 

و في ختام الحفل أعربت الفنانة نسيمة شعبان عن ابتهاجها  للتجاوب المميز من طرف الجمهور مع الفقرات الغنائية التي قدمتها مضيفة أنها  حرصت على أداء طبوع متنوعة لتلبية مختلف الأذواق. 

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