الفنانة نسيمة شعبان تحيي حفلا فنيا في سهرة رمضانية أمام جمهور الزيبان

و قدمت هذه الفنانة في سهرة رمضانية كوكتيل من الأغاني والمقاطع التراثية في شتى الطبوع على غرار الحوزي والأندلسي والشعبي إلى جانب وصلات في المديح الديني.

و استهلت نسيمة شعبان الحفل الساهر بأدائها مدائح دينية من ذلك " ياسيدي.. يا رسول الله" و " يا قوم .. صلوا على النبي" و" يا صاحب الغمامة" و" الحرم..يارسول الله".

وقد استمتع كذلك الجمهور الحاضر المكون في غالبيته من العائلات بباقة من الأغاني منها " يا عاشق الزين" و" شهلة لعياني" و" توشي يا غريب".

وكانت ابنة مدينة الورود البليدة نشطت حفلها على امتداد حوالي ساعتين وهي تعزف على آلة المندول بمعية فرقة موسيقية مكونة من 5 عازفين بعضهم كان يعزف على آلات وترية على اغرار العود وآخرون على آلات إيقاعية كالدربوكة.

و في ختام الحفل أعربت الفنانة نسيمة شعبان عن ابتهاجها للتجاوب المميز من طرف الجمهور مع الفقرات الغنائية التي قدمتها مضيفة أنها حرصت على أداء طبوع متنوعة لتلبية مختلف الأذواق.