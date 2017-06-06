جلسات فنية وترفيهية لزوار شاطئ عروس البحر 1 ببرج الكيفان بالعاصمة طيلة رمضان

و قد تقرر إقامة منصة للحفلات و الجلسات الفنية و العروض المتنوعة الترفيهية لصالح العائلات و الشباب المتوافدين على شاطئ "عروس البحر 1" خصوصا وكذا على طول الواجهة البحرية للبلدية حسبما أكده رئيس بلدية برج الكيفان قدور حداد.

و يندرج هذا البرنامج ضمن مخطط تنشيط المحيط و تفعيل الفضاءات المفتوحة الذي تقرر إثر اجتماع عقد مؤخرا تحت إشراف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء مع رؤساء البلديات السبعة التابعة لها يضيف ذات المصدر.

وقال حداد أن الواجهة البحرية لبرج الكيفان تستقطب أعدادا معتبرة من الساهرين الباحثين عن فسحة منعشة في ليالي رمضان المصادفة لفصل الحر. وقال أن إدراج شاطئ عروس البحر 1 سببه شهرة المكان و موقعه المناسب لاستقبال نشاط جواري واسع.

و تم الاتفاق في هذا الصدد مع مؤسسة فنون و ثقافة للتكفل بالجانب التقني و الفني يضيف من أجل ضبط برنامج يناسب أذواق زوار بلدية برج الكيفان القادمين من مختلف الأحياء المجاورة على غرار بني مراد بن زرقة حي موحوس ودرقانة اضافة إلى وافدين من بلديات المحمدية و باب الزوار.

و تعيش بلدية برج الكيفان ذات الطابع العمراني الحديث على نشاط غير عادي طيلة شهر رمضان و يعد شارع علي خوجة الشريان الأكبر لهذه البلدية وبه محلات بيع المثلجات و الألبسة و أيضا حديقة تتوسط المنطقة غير مستغلة في هذه الأثناء كما لوحظ.

وعن هذه الحديقة يقول رئيس البلدية أنه سيتم استغلالها في المستقبل القريب من قبل أحد الخواص من أجل توفير مختلف الألعاب للأطفال كون المكان يلائم سلامة هذه الفئة لوجود سور محيط بها و أشجار و بابين مراقبين من قبل أعوان البلدية.

يذكر أنّ، بلدية برج الكيفان تسجّل إنجاز رصيف استجمام بطول 20 ألف متر مربع وتخصيص ممرات للراجلين و الدراجات وكذا مساحات خضراء قدرها 2700 متر مربع ينتظر أن تكون رافدا سياحيا في هذه الضاحية الشرقية للعاصمة.