كندا تصدر طابعا بريديا احتفالا بعيدي الفطر والأضحى

وتم عرض الطوابع، الجمعة، خلال فعاليتين أقيمتا مع أعضاء الجاليات المسلمة في مونتریال ومنطقة تورونتوالكبرى موطناً لأكثر من نصف مسلمي كندا، الذين يزيد عددهم على المليون، بحسب موقع التلفزيون العربي الكندي، ويحمل الطابع عبارة "عيد مبارك" باللغة العربية، وكلمة "عيد" باللغتين الرسميتين السائدتين في المقاطعات الأنغلوفونية والفرنكوفونية.

وتولت إقامة الاحتفالية وتنظيمها والإشراف عليها مؤسسة البريد الكندية، التي استوحت تصميم الطابع وألوانه من فنون العمارة الإسلامية القديمة، وشارك في الاحتفال الرسمي لإزاحة الستار عن الطابع الجديد حشد من المسؤولين الكنديين والسياسيين والحزبيين، وعدد من الفعاليات الإسلامية.

وتبيع مؤسسة البريد الكندية طوابع تحمل رسوماً مستوحاة من عيد الميلاد منذ عام 1964، وأضافت إلى التداول هذا العام الطابع الذي يهنّئ المسلمين بالفطر والأضحى.