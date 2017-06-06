نيللي كريم تصفع أحمد فهمي وزوجته تعلّق

وفي أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، قامت "جميلة"، التي تجسد شخصيتها الممثلة نيللي كريم، بصفع زوجها أحمد فهمي الذي يقوم بدور "هشام"، صفعة حقيقية كرد فعل قويّ منهاعندما اكتشفت خيانته لها وزواجه من صديقتها المقرّبة "ليلى"، في مشهد نال إعجاب المشاهدين، وأثلج قلوب النساء، اللواتي تداولنه بشكل واسع، في إشارة منهن إلى أن هذه الصفعة هي انتقام من كل رجل خائن.

ومن جهتها، لم تفوت أميرة فراج، زوجة الفنان أحمد فهمي الفرصة وعلّقت على صفعة نيللي كريم لزوجها في المسلسل، فكتبت" ليه كده بس يا جميلة، بالشفا".

ونشير إلى أن مسلسل "لأعلى سعر" هو من بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، نبيل الحلفاوي، محمد حاتم ومحمد علاء وغيرهم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.