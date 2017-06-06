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رامز جلال يهين الإعلامي نيشان ويقلّل من قيمته

نشر يوم 2017/06/06 38 0 وفاء.ب رامز جلال يهين الإعلامي نيشان ويقلّل من قيمته
اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن رامز جلال أهان الإعلامي نيشان وقلّل من قيمته في الحلقة التي استضاف فيها النجم الهندي شاروخان ضمن برنامج المقالب رامز تحت الأرض.

ويشارك نيشان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب المثير للجدل، حيث وخلال الحلقة التي استضافت نجم بوليوود، وبينما كان نيشان يستقبل شاروخان على أساس محاورته، علّق رامز بالقول:" والله ودخلت التاريخ يا نيشان، كان سقفك مايا دياب، أقصى طموحك كان اليسا". 

وتابع قائلا :" يا رجل إنت يوم ما جبت نانسي عجرم عملت بيان حربي"، في إشارة منه أنه هو الذي أوصله للقاء النجم الهندي.

هذه التعليقات شكّلت جدلا وسط محبي الإعلامي اللّبناني، الذين اعتبروا أن رامز قلّل من شأن الإعلامي اللبناني، وأهانه متناسيا أنّ له الفضل الكبير في التواصل مع النجوم، الذين يثقون فيه وتجمعهم معه علاقة طيبة.

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