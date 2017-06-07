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تسليم أوسمة استحقاق لـعدّة شخصيات فنية وثقافية

نشر يوم 2017/06/07 1 0 إيمان ض تسليم أوسمة استحقاق لـعدّة شخصيات فنية وثقافية
تنظّم وزارة الثقافة تحت إشراف الوزير الأوّل عبد المجيد تبّون بالتنسيق مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، اليوم ابتداء من السّاعة العاشرة مساء بأوبرا الجزائر بوعلام بسّايح، حفلا كبيرا لتكريم الشّخصيات الفنيّة والثقافية بمناسبة يوم الفنّان وتسليمها الأوسمة الّتي منحها إيّاها رئيس الجمهورية.

وجاء التّكريم استكمالا لقائمة الأسماء الّتي خصّها الرئيس مؤخّرا بأوسمة استحقاق بمناسبة يوم العلم، كان منها الأحياء وممّن رحلوا. ومن بين المكرمين لسنة 2017 نجد كل من عبد الحميد بن هدوقة ، عيسى الجرموني ، الشاب حسني، دحمان الحراشي، عبد المجيد مزيان، صليحة الصغيرة، الصادق بجاوي، عبد الحميد بن هدوقة،  عبد القادرعلولة،  عز الدين مجوبي مجوبي، الطاهر وطار، عبد الله ركيبي، دحمان بن عاشور، زليحة، رويشد، حسن الحسني، مصطفى بديع،  الراحل كاتشو، ، البار أعمر، بقار حدة، إلى جانب مرزاق بقطاش وحمدي بناني، الشيخ الغافور،  رابح درياسة، نويوات، مرزاق علواش، الروائية أحلام مستغانمي، سلوى و الفنّانة فريدة صابونجي. 

 

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