بالفيديو..رد فعل غير متوقّع من رامز جلال على نسرين أمين يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

وظهر رامز ونسرين بعد المقلب في أوضاع مثيرة واحتضانه لها وسقوطه عليها في مشاهد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتوت الحلقة على تعليقات ساخرة من رامز على نسرين ، وأعمالها ، كما سخر رامز منها عندما حاولت ركوب الجمل قائلًا :”بيحاولوا يقنعوه عشان تركب، والجمل مش طايق يبص في وجهها”، وفي الحلقة قام رامز بالإمساك بها واحتضانها أكثر من مرة.

وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، "أن نسرين أمين كانت مبهجة وجميلة في الحلقة عكس توقعاتهم، وسخر آخرون بصور كوميدية قائلين :"لو رفاعي الله يرحمه كان عايش ماكنتش تقدر تقرب من سماح يا رامز جلال".