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بالفيديو.. الشّاب خلاص في استوديو للتكسار: الفن راح مع حسني.. وانت غرت من اللّبسة انتاعي

نشر يوم 2017/06/07 1 0 إيمان ض بالفيديو.. الشّاب خلاص في استوديو للتكسار: الفن راح مع حسني.. وانت غرت من اللّبسة انتاعي
حلّ الفنّان الشاب خلاص ضحية جديدة على برنامج الكاميرا الخفية "استوديو للتكسار" الذي يبثّ على قناة النهار.

وكعادة الصحفيين تقديم الضيف ولمشواره الفنّي، وسأله عن الفن فردّ خلاص أنّ "الفن راح مع حسني" قبل أن يبدأ الصحفي إسلام عريس في استفزازه  خاصّة عندما قال له أنا لا أستمع للموسيقى والمعازف ، هناك ثار الفنّان خلاص وردّ على الصّحفي بالسؤال عن إقامته للصّلاة و المحافظة عليها في وقتها. ثمّ وصفه بـ "الغيور" وأنّه غار من اللّباس الذي كان يرتديه.

وأبدى الشّاب خلاص ردود فعل شديدة، إلى درجة أنّه حاول الإعتداء على الصحفي بالضرب، بعدما زادت حدّة النقاش .ولم يتحمّل الوضع إلى أن كشف له بأنّه شارك في كاميرا خفية.

     
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