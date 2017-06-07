بالفيديو.. الشّاب خلاص في استوديو للتكسار: الفن راح مع حسني.. وانت غرت من اللّبسة انتاعي

وكعادة الصحفيين تقديم الضيف ولمشواره الفنّي، وسأله عن الفن فردّ خلاص أنّ "الفن راح مع حسني" قبل أن يبدأ الصحفي إسلام عريس في استفزازه خاصّة عندما قال له أنا لا أستمع للموسيقى والمعازف ، هناك ثار الفنّان خلاص وردّ على الصّحفي بالسؤال عن إقامته للصّلاة و المحافظة عليها في وقتها. ثمّ وصفه بـ "الغيور" وأنّه غار من اللّباس الذي كان يرتديه.

وأبدى الشّاب خلاص ردود فعل شديدة، إلى درجة أنّه حاول الإعتداء على الصحفي بالضرب، بعدما زادت حدّة النقاش .ولم يتحمّل الوضع إلى أن كشف له بأنّه شارك في كاميرا خفية.