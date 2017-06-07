من نجم ستار أكاديمي إلى مجند في صفوف داعش الإرهابي

ويحكي المسلسل الدرامي "غرابيب سود"، قصّة التنظيم الإرهابي المسمّى "داعش"، كما يرصد الممارسات الإرهابية التي تتخذ من الدين ستاراً بطريقة مثيرة للجدل، ويتطرق إلى الجرائم المرتكبة في حق الإنسان وكيفية استغلال عقول الشباب لدفعهم للقيام بالأعمال الانتحارية. ويشارك في بطولة "غرابيب سود"، نخبة من نجوم الدراما العربية من عدة بلدان في الوطن العربي.

ونشيرأن الفنان السعودي، علي السعد، قرر التوجه إلى مجال التمثيل أكثر من الغناء، بعد مشاركته في برنامج تلفزيون الواقع، حيث قدم عدّة أعمال درامية ومسرحية في المملكة العربية السعودية والكويت على غرار مسلسل طاش 18، أيام السراب، عمشة في ديرة النسوان وغيرها.