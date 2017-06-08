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بالفيديو.. تبون يشرف على اسداء أوسمة الاستحقاق الوطني لكبار المثقفين والمبدعين

نشر يوم 2017/06/08 509 0 م . فيصل بالفيديو.. تبون يشرف على اسداء أوسمة الاستحقاق الوطني لكبار المثقفين والمبدعين
أشرف سهرة اليوم الاربعاء، الوزير الاول عبد المجيد تبون، تكريسا لتقليد الذي سنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على حفل اسداء أوسمة المصنف الاستحقاق الوطني، لكبار المثقفين الادباء والمبدعين الجزائريين، نظير لما قدموه من عطاءات لإطراء الثقافة الوطنية .

شهدت سهرة اليوم بدار الاوبرا بوعلام بسايح بالعاصمة، تسليم أوسمة المصنف الاستحقاق الوطني، لكبار المثقفين الادباء والمبدعين الجزائريين، وبالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، وبحضور الوزير الاول عبد المجيد تبون، مرفوق بالطاقم الحكومي الجديد، يتقدمهم وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، الذي ألقى كلمة شكر وعرفان، لرئيس الجمهورية، نضيرا لما قدمه من خدمات  للثقافة الجزائرية والمثقفين .

ويذكر، أن الكاتب والروائي رشيد بوجدرة، غاب عن تسليمه وسام الاسحقاق الوطني، حيث فوض شخصا آخر ينوب عنه، ولحد الساعة لم يعرف سبب الغياب، وما إذا كان تعبيرا عن موقف ام له مبرراته.

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