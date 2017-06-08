بالفيديو.. تبون يشرف على اسداء أوسمة الاستحقاق الوطني لكبار المثقفين والمبدعين

شهدت سهرة اليوم بدار الاوبرا بوعلام بسايح بالعاصمة، تسليم أوسمة المصنف الاستحقاق الوطني، لكبار المثقفين الادباء والمبدعين الجزائريين، وبالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، وبحضور الوزير الاول عبد المجيد تبون، مرفوق بالطاقم الحكومي الجديد، يتقدمهم وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، الذي ألقى كلمة شكر وعرفان، لرئيس الجمهورية، نضيرا لما قدمه من خدمات للثقافة الجزائرية والمثقفين .

ويذكر، أن الكاتب والروائي رشيد بوجدرة، غاب عن تسليمه وسام الاسحقاق الوطني، حيث فوض شخصا آخر ينوب عنه، ولحد الساعة لم يعرف سبب الغياب، وما إذا كان تعبيرا عن موقف ام له مبرراته.