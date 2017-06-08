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فلاق والشيخ سيدي بيمول يشاركان في مهرجان ليالي فورفيير بفرنسا

نشر يوم 2017/06/08 603 0 إيمان ض فلاق والشيخ سيدي بيمول يشاركان في مهرجان ليالي فورفيير بفرنسا
يشارك الفكاهي و الممثل الكوميدي محمد فلاق ومغنّي الروك الجزائري شيخ سيدي بيمول في مهرجان "ليالي فورفيير" بليون الواقعة جنوب شرق فرنسا، الّذي تستمر فعالياته الى غاية 5 أوت المقبل حسب ما ذكره منظمو التظاهرة على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

سيقدم الكوميدي محمد فلاق وهو ضيف شرف المهرجان عرضه الأخير"Bled Runner "  بلاد "رونريومي" 24 و 25 جوان و هو عبارة عن مان شو هزلي طريف يمس مواضيع  مختلفة و مبني على نصوص مستمدة من مختلف الاعمال التي كتبها للخشبة. 

و يعتبر هذا العرض الجديد الذي انتج في 2015 واخرجته ماريان ايبين بمثابة  احتفاء بمرور 20 سنة على مسار فلاق و ذلك عبر مقتطفات من عروض تم ادخال بعض التحديث عليها لتساير الراهن . 

كما يقدم فلاق يوم 30 جوان بمسرح الاوديون بليون عرضا اخرا بعنوان "سفرجل في  الشتاء" يتناول حياة عازف بيانو يعود الى الحياة  و يشارك في العرض  اندري  مانفاي و جاك بونافي . 

و يقدم المغني حسين بوكلة مؤسس فرقة شيخ سيدي بيمول "ايزلان ايبحريين"(اغاني  البحارة) و هو عبارة عن مجموعة من الاشعار القديمة المستوحاة من الأغاني  القبائلية التي كان يرددها الصيادون و البحارة. 

و سيتدخل فلاق خلال تقديم هذه الاغاني التي جمعها الطاهر بوكلة في  البوم صدر في 2013 من حين لأخر خلال الفواصل لقراء ة اشعار وهي المرة الأولى  التي يشارك فيها فلاق بصوته في عرض لغيره. 

يشارك في هذه الطبعة الجديدة من مهرجان "ليالي فورفيير" التي انطلقت  في الفاتح من جوان حوالي 50 موسيقيا و فنانا.  

تأسس هذا المهرجان الثقافي الذي يجمع مختلف فنون الركح في 1946 و يستقطب سنويا حوالي 130.000 زائر حسب منظميه.  

           

 

 

 

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