فلاق والشيخ سيدي بيمول يشاركان في مهرجان ليالي فورفيير بفرنسا

سيقدم الكوميدي محمد فلاق وهو ضيف شرف المهرجان عرضه الأخير"Bled Runner " بلاد "رونريومي" 24 و 25 جوان و هو عبارة عن مان شو هزلي طريف يمس مواضيع مختلفة و مبني على نصوص مستمدة من مختلف الاعمال التي كتبها للخشبة.

و يعتبر هذا العرض الجديد الذي انتج في 2015 واخرجته ماريان ايبين بمثابة احتفاء بمرور 20 سنة على مسار فلاق و ذلك عبر مقتطفات من عروض تم ادخال بعض التحديث عليها لتساير الراهن .

كما يقدم فلاق يوم 30 جوان بمسرح الاوديون بليون عرضا اخرا بعنوان "سفرجل في الشتاء" يتناول حياة عازف بيانو يعود الى الحياة و يشارك في العرض اندري مانفاي و جاك بونافي .

و يقدم المغني حسين بوكلة مؤسس فرقة شيخ سيدي بيمول "ايزلان ايبحريين"(اغاني البحارة) و هو عبارة عن مجموعة من الاشعار القديمة المستوحاة من الأغاني القبائلية التي كان يرددها الصيادون و البحارة.

و سيتدخل فلاق خلال تقديم هذه الاغاني التي جمعها الطاهر بوكلة في البوم صدر في 2013 من حين لأخر خلال الفواصل لقراء ة اشعار وهي المرة الأولى التي يشارك فيها فلاق بصوته في عرض لغيره.

يشارك في هذه الطبعة الجديدة من مهرجان "ليالي فورفيير" التي انطلقت في الفاتح من جوان حوالي 50 موسيقيا و فنانا.

تأسس هذا المهرجان الثقافي الذي يجمع مختلف فنون الركح في 1946 و يستقطب سنويا حوالي 130.000 زائر حسب منظميه.