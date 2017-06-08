غادة عبد الرازق تترشّح للبرلمان وتعتزل التمثيل

وقالت عبد الرازق في حوار لا مع صحيفة الوطن، أنها ستترشح لتصبح نائب في البرلمان في الدورة المقبلة عن دائرة كفر صقر في محافظة الشرقية، مضيفة أنّها لو نجحت ستعتزل التمثيل، وستقوم بهذا الدّور الإجتماعي، وأنها اتخذت القرار وستستعد له فور انتهاء تصوير مسلسل " أرض جو".

وفي سياق آخر، قالت الفنّانة المصرية: بأنّها سعيدة بالنّجاح الّذي حققه مسلسلها "أرض جو" رغم كلّ الحاقدين على المسلسل ، و أنها لا تعرف سبب هجوم المضيفات عليها، وأكّدت أن أصدقائها بالمطار أعجبوا بالمسلسل، مشيرة إلى أنهم لو يرون أي إساءة فليلجأوا إلى القانون ويحصلون على حقهم. و المسلسل حقّق نسبة مشاهدات عالية.