بعد نجاح "مازال مازال".. سعد رمضان يعيد هذه الأغنية للمرحوم عقيل

وشارك نجم ستار أكاديمي، أمس، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمعزوفة وكتب قائلا: "هيدي الأغنية اللي عم أعزفها هي للفنان الجزائري الشاب عقيل وبكرا إن شاء لله رح سمّعكن ياها بصوتي".

وأضاف مشوّقا متابعيه "بس مين منكن بيعرف هيدي أي أغنية للشاب عقيل؟"، وفورا انهالت عليه التعليقات خاصة من محبي نجم الأغنية الرايوية، الذين كشفوا أنها أغنية "واش تسوى الدنيا بلا بيك"، وأبدوا إعجابهم وانتظارهم لسماعها بصوت ابن لبنان.

ونشير إلى أن سعد رمضان، كان في وقت سابق قد أعاد أغنية "مازال مازال" للمرحوم الشاب عقيل، تحيّة لروحه وهديّة منه لكل محبي الفنان ولاقت نجاحا ملفتا وثناء من محبيه بالجزائر والوطن العربي، الذين اتفقوا على أن سعد وفّق في غناء الراي الجزائري رغم صعوبة اللهجة.