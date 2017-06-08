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ندى الريحان تكرّم الفنان في عيده بدار الأوبرا بالعاصمة

نشر يوم 2017/06/08 489 0 وفاء.ب ندى الريحان تكرّم الفنان في عيده بدار الأوبرا بالعاصمة
أطربت الفنانة ندى الريحان، سهرة أمس الأربعاء، الحضور في حفل تكريم الفنانين، الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المجيد تبون، بدار الأوبرا بالعاصمة.

ورافق الحفل، إسداء أوسمة المصنف "الإستحقاق الوطني" لكبار المثقفين، الأدباء والمبدعين الجزائريين نظير ما قدموه من عطاءات لإطراء الثقافة الوطنية، وتكريسا للتقليد الذي سنّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. 

وشهدت دار الأورا بوعلام بسايح، حضور جماهيري مميّز من فنانين ومثقفين ووجوه إعلامية، أين أطربت الفنانة ندى الريحان الجمهور، بباقة من الأغاني لاقت تفاعلا لافتا مع الحاضرين.

وعقب انتهاء السهرية، نشرت ندى الريحان صورة لها من دار الأوبرا، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"وعلّقت عليها قائلة: "شكرا لكل تشجيعاتكم وشكرا لحضوركم الغفير في دار الأوبرا في عيد الفنان".

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