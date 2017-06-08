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أمل كلوني تضع توأمها وتطلب المساعدة في تحضير هذه الوصفة !!

نشر يوم 2017/06/08 1575 0 وفاء.ب أمل كلوني تضع توأمها وتطلب المساعدة في تحضير هذه الوصفة !!
شكلت ولادة توأم النجم العالمي جورج كلوني، وزوجته اللبنانية الأصل أمل علم الدين، الحدث الأبرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة.

وانتظر اللبنانيين أن تحتفل أمل بولادة توأميها على الطريقة اللبنانية، حين ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والمضحكة حول هذا الموضوع والتي كان من أبرزها نشر صورة لتغريدة مركّبة لأمل، تطلب المساعدة لوصفة "المغلي" التي تحضّر في لبنان عند الولادة.

وجاء في التغريدة :"صحيح أنه عيار المغلي كل كوب رز مطحون بده نص كوب سكر؟ ساعدوني بليز جايين أهلي من الشوف يباركولي".

وأنجبت المحامية اللبنانيّة أمل علم الدين "39 عاماً"، زوجة النجم العالمي جورج كلوني "56 عاماً" توأمها، يوم الثلاثاء، وقد أطلق الثنائي إسم "إيلا" على البنت و"ألكسندر" على الولد.

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