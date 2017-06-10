رامز جلال يتهكّم على نيللي كريم ..وردّ فعلها صادم وقوي ماذا فعلت به

وبدأ جلال الحلقة بالهجوم على نيللي بقوله: "ضيفتنا النهاردة ينطبق عليها مثل من برة هالله هالله، ومن جوة يعلم الله، جمالها قناع، وراه بركان".

وأضاف: "في ظرف كام سنة بقت المصدر الأوّل في الكآبة، أيقونة للحزن، المثل الأعلى لفقدان الأمل".

وأردف: "قررنا نعمل فيها المقلب علشان تعرف قيمة الحياة وإن الحياة حلوة، يمكن تغير مسارها بعد كدا وتعرف إن الحياة حلوة، وتعملنا أفلام تافهه نستمتع بيها".

وختم بوصفها بـ"معانا ومعاكو شيزوفرينيا السينما، وشاح الدراما الأسود".

وخلال الحلقة أقدمت نيللي على محاولة خنق رامز رداً على المقلب الذي أثار ذعرها.