ماحقيقة وفاة الفنّانة السورية منى واصف في دمشق

وقالت النّجمة السورية القديرة ، "الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة والشائعة خرجت صباح أمس بشكل محدود، ولكن مع خروجي من المنزل وعودتي إليه في حوالي الساعة العاشرة ليلاً فوجئت بالكم الكبير من الإتصالات والرسائل، حيث كان عدد كبير من الأصدقاء والمحبين يبكون ولم يتوقفوا عن البكاء حتى عند سماع صوتي".

وأضافت منى واصف: "ربما جاءت هذه الشائعة رداً على نجاحي في مسلسل الهيبة وردود الأفعال الجميلة جداً التي أتلقاها يومياً عن شخصية "ناهد" (أم جبل) ولهؤلاء أقول أنتم ناس مرضى.. ولماذا عند كل نجاح تخرج مثل هذه الشائعات؟".. متابعة، أحياناً أرى أنّ هؤلاء الحاقدين ومطلقي الشّائعات مفيدين في حياتي وهم يؤكّدون أني أنجح في عملي".