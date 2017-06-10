الجلفة تكرم الفنان الراحل الشّيخ عطا الله بمناسبة يوم الفنّان

ومس التكريم عائلات وجوه فنية كانت قد رحلت عن هذه الدنيا وتركت بصماتها الثقافية أمثال أحمد بن بوزيد المعروف بالشيخ عطاء الله وكذا الشاعر الكبير لحاج يحي بختي والأديب حميد ناصر خوجة .

كما تم بالمناسبة تكريم وجوه ثقافية وفنية ونخبة من المبدعين الشباب حيث منح تكريم للروائي الشاب عبد الوهاب عيساوي والناقد قلولي بن ساعد.

وقد تخلل حفل التّكريم الذي حضرته السلطات الولائية تقديم وصلات موسيقية في الطّابع الأندلسي والمالوف أبدعت في ادائها فرقة " إشبيليا " التي حضرت من ولاية سوق أهراس وشاركت فناني الجلفة فرحتهم بيومهم الوطني.

وأستمتع الحضور بالمسرح الجهوي الذي يحمل إسم الفنان "أحمد بن بوزيد" بجانب من الفكاهة من تنشيط كل من الفنان التونسي الفاهم و الفنانة جمعة وهما من من أبطال سلسلة "نسيبتي لعزيزة" التي تقدم على قناة نسمة وشاركهم أيضا الفنان هندو .