بالفيديو..الشّاب وحيد في استوديو للتكسار: أنا مانيش فنّان.. واليوم انبومبارديك

وكعادة الصّحفيين اللذان بدآ في تقديم الضيف ولمشواره الفنّي وسألاه عدّة أسئلة، هناك بدأ الفنّان بإبداء ردود فعل، خاصّة بعد سؤاله هل يعتبر نفسه فنّان هناك ردّ بغضب بأنّه لايعتبر نفسه فنّانا.

وواصل الصّحفي في استفزازه هناك ثار الفنّان، وقال للصّحفي "كان لازم قبل ماندخل نشوف واش عندك أسئلة و اخدم ورقة كي الطيارة وكمّل العب و"اليوم انبومبارديك". وقام من مكانه ورفض مواصلة التّسجيل وخرج من الأستوديو. ثمّ عاد بعد محاولة الصّحفي معه.

وزادت حدّة النقاش وغضب الفنّان بعد أن شاهد آراء الشّباب حوله، هناك توعّد الصّحفي بالضرب ولم يتحمّل الوضع إلى أن كشف أحد الشباب بأنّها كاميرا خفية.