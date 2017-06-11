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عرض الفيلم الوثائقي للأمير عبد القادر بقصر الثقافة بالعاصمة

نشر يوم 2017/06/11 1 0 إيمان ض عرض الفيلم الوثائقي للأمير عبد القادر بقصر الثقافة بالعاصمة
سيتمّ سهرة اليوم الأحد عرض الفيلم الوثائقي "عبد القادر"، يوم الأحد 11 جوان الجاري على الساعة العاشرة ليلا بقصر الثّقافة مفدي زكريا بالعاصمة، بحضور وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي

ينظم عرض الفيلم للمخرج سالم إبراهيمي بمناسبة مرور 134 سنة على رحيل الأمير عبد القادر.

يتناول الفيلم عبر 96 دقيقة، المسار النضالي لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، وظروف تأسيسها،  بإبراز السيرة الذاتية للأمير، من خلال أهم الأحداث التي ميزت حياته عند بداياته ، والمعارك التي قادها ضدّ الإستعمار الفرنسي بعد مبايعته، و السنوات التي قضاها بالمنفى، بكل من فرنسا، مرورا بتركيا، ووصولا إلى سوريا.

بالإضافة إلى المكانة التي احتلها الأمير في المنفى، وهذا بفضل تاريخه ومواقفه الإنسانية المشرّفة، خاصة بسوريا عقب أزمة المسيحيين الشهيرة.

و قام الفنان أمازيغ كاتب، بتأدية دور "القوال"، يروي أحداث رحلة الأمير عبد القادر مع النضال العسكري والشعر.

 

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