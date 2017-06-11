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سامو زين يبكي بحرقة على المباشر: والدي قتل عمدا في سوريا

نشر يوم 2017/06/11 2460 0 إيمان ض سامو زين يبكي بحرقة على المباشر: والدي قتل عمدا في سوريا
أعلن الفنّان السّوري سامو زين أنّ والده قتل عمداً بسبب جرعات الكيماوي الّتي أخذها أثناء علاجه في سوريا، في الوقت الّذي لم يكن يعاني فيه من مرض السّرطان.

وقال سامو في برنامج  العاشرة مساء من تقديم  الإعلامي وائل الإبراشي، أنّه بعد وفاة والده سافر إلى سوريا من أجل تلقّي العزاء هناك، ثم عاد إلى مصر واصطحب شقيقته معه لكي تُكمل علاجها هنا، وكانت المفاجأة أنّه عندما ذهب بها إلى الطّبيب، أخبره بأنّ شقيقته بصحّة جيّدة ولا تعاني من أي مرض، بل أنّ العلاج الكيماوي الذي تتلقاه هو الّذي يقتلها ببطء.

وتابع زين، أنّه قرّر جلب التّقارير الطبيّة الخاصّة بوالده إلى مصر ليتفحصها الأطباء، ليخبروه أنّها تقاريرغير مختومة وغير صحيحة، وأنّ جرعات الكيماوي التي أخذها والده هي التي قد أماتته ببطئ.

 

 

 

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