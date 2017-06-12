تدهور الحالة الصحيّة للفنّان هواري عوينات

وعلّق الفنان صابر هواري على الصّورة بالقول،"زيارة للأخ والصديق الفنان هواري عوينات في بيته مع الفنانة صابرينا اليوم.. نطلب من الله أن يشفيه ويعافيه وأتمنى من كل الفنانين الأصدقاء أن يزوروا هواري عوينات خونا الذي هو طريح الفراش.. إن الله لا يضيّع أجر المحسنين".

وأوضحت الصّورة تفاقم مرض الفنان صاحب الأغنية الشّهيرة "فلان وفلان"، المتواجد منذ بداية شهر رمضان في منزله، والذي يعاني من سرطان الرئة، الذي عولج منه لفترة في فرنسا. والذي اشتدّ عليه المرض و بات لا يقوى على الحديث كثيرا.

وفور نشر "صابر" لصورة مع "هواري عوينات"، انهالت التّعليقات عن الحالة الّتي وصل إليها الفنّان والذي اعتزل الفنّ نهائيا في رمضان 2016.