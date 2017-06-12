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تدهور الحالة الصحيّة للفنّان هواري عوينات

نشر يوم 2017/06/12 5601 0 إيمان ضيف الله تدهور الحالة الصحيّة للفنّان هواري عوينات
نشر الفنّان الجزائري صابر هواري صورة للفنّان المشهور "هواري عوينات" من بيته الكائن بمنطقة "ميموزة "بولاية وهران على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أثناء زيارة قام بها للإطمئنان على حالته.

وعلّق الفنان صابر هواري على الصّورة بالقول،"زيارة للأخ والصديق الفنان هواري عوينات في بيته مع الفنانة صابرينا اليوم.. نطلب من الله أن يشفيه ويعافيه وأتمنى من كل الفنانين الأصدقاء أن يزوروا هواري عوينات خونا الذي هو طريح الفراش.. إن الله لا يضيّع أجر المحسنين".

وأوضحت الصّورة تفاقم مرض الفنان صاحب الأغنية الشّهيرة "فلان وفلان"، المتواجد منذ بداية شهر رمضان في منزله، والذي يعاني من سرطان الرئة، الذي عولج منه لفترة في فرنسا. والذي اشتدّ عليه المرض و بات لا يقوى على الحديث كثيرا.

وفور نشر "صابر" لصورة مع "هواري عوينات"، انهالت التّعليقات عن الحالة الّتي وصل إليها الفنّان والذي اعتزل الفنّ نهائيا في رمضان 2016. 

 

 

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