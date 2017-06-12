غادة عبد الرازق: هذه قصّتي مع حاكم دبي .. وروتانا أنقذتني

وأضافت عبد الرازق خلال حوار مع موقع الفن، نحن تواجدنا في مكان عام لتناول الغداء وعندما وقف بعيدا مع هاتفه قدم عبارات شكر كبيرة لي فقلت له "انا مش هاجي اتحرك لأن الناس إلي معاك بيخوفوني فانا وعندما قلت له ذلك ضحك "ووقال لي "هو دا" والناس التي تحدثت عن هذا الفيديو لأود أن أقول لهم اذهبوا إلى المطعم واجلسوا فيه فسأعطيكم اسمه المطعم وانا لا اخفي شيئاً وما عرفته انه يذهب كل يوم جمعة الى هذا المطعم لتناول الغداء.

وفي سياق آخر، قالت الفنانة أنّ ابنتها روتانا أنقذتها في مسلسل أرض جو، حيث أنّ ابنتها كانت كابتن طيار وأعطتنا أشياء كثيرة جدا لأنها لم تلحق أن تتواجد معنا في التصوير، فكان معنا شخص زودنا بمعلومات خاطئة إلى أن روتانا أنقذتنا ، وما صوّرناه تم إلغاؤه وصحيح أن ما تمّ تصويره كان من روتانا ابنتي واصدقائها الذين يعملون في الطيران حاليا.